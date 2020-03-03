البرلمان يقرر إرسال برقية احتجاج وشجب للأمين عام الأمم المتحدة بشأن تصريحات سلامة الأخيرة

ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس استأنف جلسته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة.

بليحق أكد وفقاً للموقع الرسمي للمجلس على أنه تم خلال الجلسة مناقشة المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة بالإضافة إلى تدخلات البعثة الأممية و التجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا تجاه مجلس النواب.

وأشار إلى أنه بعد مداولة هذا البند ومناقشة الخطوات القادمة لمجلس النواب تجاه الحوار السياسي من أجل انهاء الأزمة الليبية وأيضا تجاوزات البعثة الأممية قرر المجلس ارسال برقية احتجاج وشجب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات الصحفية الأخيرة للمبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة وتقديم احتجاج على هذه التصريحات خاصة بأنه يمثل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ولم يصدر عنه أي موقف تجاه هذه التصريحات غير المقبولة، وبذلك علقت جلسة اليوم.

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