أقار.. بصمة نسائية قوية في الشعر الشعبي

شهدت قرية “أقار” في وادي عتبة أمسية للشعر الشعبي أقامتها “الجلسة النسائية” ضمن نشاطها الثقافي بمشاركة مواهب من القرى المجاورة “السبيطات وتساوة ومرحبا”.

وشاركت في الأمسية التي انعقدت تحت إشراف المجلس البلدي أقار، أكثر من 20 شاعرة ألقين قصائد الشعر الشعبي في الأمسية.

وعبّرت مجمل القصائد عن حب الوطن وما يشهده من جراح، وعن أهمية المرأة ودورها الأم والأخت وشريكة الحياة، وتخللت الأمسية كلمات عبرت عن أصالة الموروث الثقافي للمجتمع في ربوع الجنوب.

وحظيت الأمسية بحضور جمع من الأمهات والفتيات وتهدف إلى الحفاظ على الهوية المحلية من خلال الاهتمام بالقصائد على اختلاف لهجاتها الليبية، وتأمل المشاركات أن تتاح لهن الفرصة لصقل مواهبهن للمشاركة في المحافل الوطنية والدولية.

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