جلسة حوارية لـ«تعليم الوفاق» بشأن إجراءات تنظيم الامتحانات

تعقد وزارة التعليم بحكومة الوفاق، غدًا الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بالهاني، أولي جلساتها الحوارية بشأن مناقشة الإجراءات التي تعتزم تنفيذها لتنظيم امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي 2019-2020.

ودعت وزارة التعليم في بيان صدر اليوم الثلاثاء، كافة المهتمين من أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني والمعلمين ومدراء مدارس والمراقبين، موضحة استهدافها خلال الفترة المقبلة عقد جملة من اللقاءات في عدد من المدن بهدف التعرف على وجهات نظر مختلفة بشأن استعداداتها للامتحانات.

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وأشارت إلى أن هذه اللقاءات ستوضح جملة من الأفكار المزمع تطبيقها لمساعدة الطلاب والتلاميذ المتقدمين لامتحانات الشهادتين، مؤكدة عملها على استخلاص كافة الآراء الإيجابية وأخذها بمحمل الجدية.

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