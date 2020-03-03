السيسي وجاكوسو يرفضان أي تدخل خارجي في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو الثلاثاء، عددا من الملفات والقضايا الدولية والإقليمية في مقدمتها الأزمة الليبية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري، تناول آخر تطورات القضية الليبية على ضوء تولي الرئيس الكونغولي رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي.

وتبادل الجانبان الرؤى حول الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي، واتفقا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل دفع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين، ورفض أي تدخل خارجي في الأراضي الليبية.

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