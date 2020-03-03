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الخدمات الصحية طرابلس تطالب بمواصلة الاعتصام للمطالبة بمرتباتهم المتعثرة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالبت إدارة الخدمات الصحية – طرابلس جميع مدراء المكاتب و رؤساء الأقسام ومدراء مكاتب الصحة العامة والمرافق الصحية و رؤساء اللجان وكافة العاملين بمواصلة الاعتصام للمطالبة بصرف مرتبات القطاع المتعثرة وفروقاتهم المستحقة منذ أشهر .

ودعت إدارة الخدمات الصحية، في نداء عاجل لها جميع منتسبي القطاع الصحي بدون استثناء بالتواجد صباح يوم الأربعاء، على تمام الساعة التاسعة صباحا بنفس المكان السابق للتجمع بالحديقة وذلك للأعتصام من أجل المطالبة بكافة حقوقهم المشروعة حتى تحقيقها .

وكان العاملون في قطاع الصحة طرابلس قد نظموا الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية ورئاسة الوزراء التابعة لحكومة الوطني بطرابلس واعلنوا تعليق العمل في 110 مرفق صحي في  6 بلديات إلى حين الإفراج عن مرتب شهر ديسمبر الماضي..والإفراج على المرتبات المتعثرة لبعض العاملين

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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    وذلك لعرقلة تسيير الاعمال التنفيذية المتعلقة بالمؤسسات العامة بالعاصمة الليبية طرابلس فعلى المواطنين عدم التظاهر والحرص على الاجتماع بإدارات التوظيف وعرض أسماءهم ونشوف حساباتهم التي تتبث عدم أحصاهم على مرتباتهم الشهرية الملزمة للدفع .

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