الخارجية الليبية تنفي الشائعات: لم نُسمّي أحدا سفيرا لليبيا لدى سوريا

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، كل الشائعات التي تتحدث عن تسمية سفير لليبيا بالجمهورية العربية السورية.

وأفادت الوزارة في توصيح لها، إن إجراءات تعيين السفراء، تخضع لمعايير محددة وإجراءات تمرّ عبر وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، من ثم يتم التصويت عليه في مجلس النواب.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تدوالت أخبارات تفيد أن الحكومة الليبية، قد أعلنت تسمية من سيكون سفيرا لليبيا في الجمهورية السورية.

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