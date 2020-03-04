الدعم المركزي يُكثّف دورياته الأمنية في تاجوراء

قامت الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، بتكثيف دورياتها عبر فتح نقاط تفتيشية داخل بلدية تاجوراء ومناطق “النشيع ،التويتة، الجنين، بئر التركي، الجفينة، ووادي الربيع”، وتأمين طريقة الشط من كوبري القره بوللي لداخل العاصمة طرابلس.

وأشارت الإدارة العامة، إن الدوريات الأمنية تأتي بناءا على تعليمات رئيس الفرع من أجل بسط الأمن وضبط المجرمين والخارجية عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية. والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

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