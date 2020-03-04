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كوزولينو يُجدّد دعم البرلمان الأوروبي للجهود الأممية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو ، عن أمتنانه لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة.

وأوضح كوزولينو: “نعرب عن امتناننا لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامه، على عمله وجهوده لإنهاء الأزمة في ليبيا. نحن ندرك الالتزام القوي الذي تم التعهد به منذ بداية ولايته في عام 2017 ومؤخراً في تسهيل تنفيذ إعلان برلين وفي محادثات جنيف التي يسرتها الأمم المتحدة”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، إن البرلمان الأوروبي ما يزال ملتزما بقوة لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف كوزولينو، لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة الحوار السياسي بين كل الأطراف في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • الجهود الامميه التي تدعمونها. انها جهود تدميريه و انقاص من سيادة ليبيا و نهب لثرواتها. ليست هناك جهود صادقه لحل الازمه الليبيه بل انكم جميعا تتآمرون علي الدول العربيه لنهب ثرواتها.

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