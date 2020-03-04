بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات

شارك 315 طالبا في أبوسليم في سباق الدراجات الأول للمدارس في البلدية.

وانطلق السباق من منطقة السوق مرورا بشوارع أبوسليم الرئيسية، والدوران على جزيرة حديقة البلدية، والعودة لمكان الانطلاق، وقد وزعت جوائز على الطلاب المتميزين خلال السباق حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

نظمت الفعالية برعاية المجلس البلدي، وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة أبوسليم، وبالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي ومنسقي النشاط بمدارس تعليم أبوسليم.

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