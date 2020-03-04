ديلي مافريك: هل تستطيع إفريقيا المساعدة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا

ترجمة: ياسر محمد_بوابة إفريقيا الإخبارية |

04 March, 2020

نشر موقع ديلي مافريك الجنوب إفريقي تقريرا تحدث فيه عن مدى قدرة الاتحاد الإفريقي على إنهاء الأزمة في ليبيا، وما هي الشروط الواجب توافرها حتى ينجح الاتحاد الإفريقي في إنهاء معاناة الشعب الليبي.

ونقل الموقع عن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا قوله إنه بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي هذا العام ستركز أولوياته المتعلقة بالسلام والأمن على حل أزمات جنوب السودان وليبيا. ولقد أكد الاتحاد الأفريقي بشكل متزايد أنه يجب تضمينه في محاولات التوسط في السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا. كما وضع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خطوات واضحة لجهوده هناك.

وفي قمته قبل شهر اقترح الاتحاد الأفريقي إرسال بعثة لتقصي الحقائق تضم قادة عسكرين من المناطق الخمس. وسيتم ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقرر رؤساء الدول أيضًا رفع مستوى مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في ليبيا بحيث يتمتع بقدرات دبلوماسية وعسكرية أكبر. وجرى تكليف رئيس الاتحاد الأفريقي بتحديد خيارات التمويل للقرارين.

وكان هذا هو الاجتماع الثاني الذي تقوده إفريقيا حول ليبيا خلال 10 أيام، عقب مؤتمر برلين الذي شارك فيه العديد من اللاعبين الرئيسيين واجتماع جنيف الذي جمع القادة العسكريين من الفصيلين الليبيين الرئيسيين.

ويعتقد الكثيرون أن جنوب إفريقيا ورامافوسا يمكنهما استخدام تجربتهما في صنع السلام والوساطة للمساعدة في تسوية النزاع في ليبيا. وقد ترغب جنوب إفريقيا أيضًا في إصلاح خطأ سابق عندما صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2011 الذي فتح الباب أمام التدخل الأجنبي في ليبيا.

ولكن ماذا سيكون مدى مشاركة الاتحاد الأفريقي وخاصة جنوب أفريقيا التي هي عضو في اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا؟ ماذا سيكون دور مجلس السلم والأممن الإفريقي كهيئة دائمة لصنع القرار بشأن السلام والأمن في القارة؟

وكبداية سيتعين على الاتحاد الأفريقي التحدث بصوت واحد. هذا هو المفتاح لإعادة تحديد موقعها في إدارة الأزمة الليبية في مواجهة الأمم المتحدة والبلدان غير الأفريقية الموجودة في ليبيا، ولكي يكون فعالا في التعامل مع النزاع.

وهناك تحريف شائع بأن المشهد المحلي يسيطر عليه فصيلان فقط -حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقيادة فايز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. لكن هناك على الأقل مجموعتان مسلحتان رئيسيتان هما الميليشيات وما يسمى بالإسلاميين، وهما جزء من هذه المعادلة المعقدة. ومكانهم في حاضر ليبيا والأهم من ذلك مستقبلها هو أحد المسائل المثيرة للجدل التي لم تتم معالجتها بعد.

ويبدو أن الاختلافات حول مصير الميليشيات والإسلاميين هي التي تقسم الفاعلين غير الأفارقة المشاركين في دعمهم إما لحكومة الوفاق الوطني أو الجيش الوطني الليبي. بعض الجهات الفاعلة تدعم كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي.

وتشكل هذه الانقسامات الداخلية واستيعاب الصراع الليبي المستنقع الذي يكافح المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، لحله. يتعين على الاتحاد الأفريقي مواجهة التحديات ذاتها.

ويبدو أن هناك بعض الزخم لإفريقيا للمشاركة في حل النزاع الليبي. لكن العقبة الأولى تتمثل في افتقار القارة إلى المشاركة الفعالة في العمليات الجارية التي تقودها الأمم المتحدة بشكل رئيسي ولكن تشمل أيضًا بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وبريطانيا.

الاتحاد الأفريقي لم يقنع المتحاربين الليبيين بعد بالتوجه إلى القارة لإيجاد حل. إن إقناع الليبيين بإفساح المجال لعملية محتملة بقيادة إفريقية يتطلب أيضًا جلب جهات فاعلة غير أفريقية إلى طاولة المفاوضات نفسها.

والمشكلة الثانية هي أنه على الرغم من الظهور المحايد نسبياً فإن الاتحاد الأفريقي وبعض الدول الأعضاء فيه لا ينظر إليها جميع أصحاب المصلحة الليبيين على هذا النحو. يُنظر إلى بعض الدول الأفريقية على أنها متعاطفة مع أنصار الزعيم السابق معمر القذافي. يقال أيضًا إن بعض الدول المجاورة التي ترغب في تعزيز الأمن القومي على طول حدودها المشتركة مع ليبيا قد عقدت اتفاقات ثنائية مع مختلف الأطراف المتحاربة.

في بعض الحالات، يكون كبار مسؤولي الاتحاد الأفريقي المشاركين في عملية السلام الليبية من مواطني البلدان المجاورة، وبالتالي قد لا يُنظر إليهم على أنهم محايدون. هناك تصورات بأنها تمثل مصالح عواصمهم بدلاً من مصالح الاتحاد الأفريقي.

والتحدي الثالث هو عدم وجود موقف مشترك بشأن كيفية الرد على الصراع. كانت هذه الأقسام معروضة بوضوح في اجتماع مجلس السلم والأمن الذي عقد في 8 فبراير. لا يمكن أن توافق الدول الأعضاء على نشر بعثة دعم سلام مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في ليبيا، وأي الدول يجب أن تدرج في مجموعة الاتصال المنشأة حديثًا لليبيا. ستوفر المجموعة القيادة السياسية والمشاركة في العمليات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الصراع.

والمشكلة الرابعة التي تواجه الاتحاد الأفريقي هي الكيانات الإفريقية الكثيرة المكلفة بحل الأزمة الليبية. يوجد لدى الاتحاد الأفريقي لجنة خاصة رفيعة المستوى مؤلفة من 11 عضوًا في ليبيا، لكنه عين مبعوثًا خاصًا لرئيس المفوضية إلى ليبيا بتفويضات متداخلة على ما يبدو. ويشارك بشكل مباشر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوض السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والممثل الخاص لرئيس مفوضية ليبيا ورئيس مكتب الاتصال.

وأضافت القمة الأخيرة كيانًا آخر من خلال إنشاء مجموعة اتصال لليبيا دون حل اللجنة المخصصة الرفيعة المستوى. لم يتم توضيح الفرق في التفويضات بين الاثنين.

لكي يصبح الاتحاد الإفريقي شريكا قابلا للتطبيق في عملية السلام الليبية يجب على الأطراف الأفريقية أن تنهي الجبهة المنقسمة. يجب تنسيق جهود مجلس السلام والأمن، والأعضاء الأفارقة غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، واللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا في جهود السلام.

ومن المهم تحديد كيفية عمل أصحاب المصالح الأفارقة المختلفين معًا. على سبيل المثال سيكون دور جيران ليبيا الذين يشاركون في كل من اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا ومجلس السلم والأمن أمر حيوي لنجاح أي تدخل للاتحاد الأفريقي.

ويجب إدخال عملية السلام في ليبيا في مبادرة واحدة تجمع كل أصحاب المصلحة، سواء بقيادة الاتحاد الأفريقي أو بالاشتراك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وإذا قاد الاتحاد الإفريقي الجهود سيحتاج الخصوم الليبيون إلى إظهار استعدادهم للعمل مع القارة.