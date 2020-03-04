الخارجية الليبية تنفي تعيين سفير لليبيا لدى سوريا

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، كل الشائعات التي تتحدث عن تسمية سفير لليبيا بالجمهورية العربية السورية.

الوزارة أفادت في توضيح لها، إن إجراءات تعيين السفراء، تخضع لمعايير محددة وإجراءات تمرّ عبر وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من ثم يتم التصويت عليه في مجلس النواب.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت أخبار تفيد أن الحكومة الليبية، قد أعلنت تسمية من سيكون سفيرا لليبيا في الجمهورية السورية.

يشار إلى أن الحكومة الليبية وقعت الأحد الماضي في العاصمة السورية دمشق، مذكرة تفاهم مع الجانب السوري بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية.

وجرى على هامش توقيع الاتفاقية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إعادة تفعيلها في مختلف المجالات بما يتناسب وتطلعات الشعبين الشقيقين والعلاقات التاريخية بينهما، وكذلك بما يضمن التنسيق المستمر لمواجهة الضغوط والتحديات المتشابهة التي تستهدفهما وفي مقدمتها العدوان التركي السافر على سيادة كلا البلدين واستقلالهما والتدخلات الخارجية في شؤونهما الداخلية.

وأكد وزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج على ضرورة تظافر الجهود وتوحيدها لمكافحة الإرهاب والغزو التركي على الأراضي العربية، مؤكدًا على قطع العلاقات مع الدولة التركية تنفيذا لقرار مجلس النواب الليبي.

الحويج شدد على ضرورة تفعيل العلاقات الأخوية بين البلدين وفتح السفارة الليبية في سوريا، داعيا الحكومة السورية لفتح قنصليتها في مدينة بنغازي و فتح معبر تجاري ما بين البلدين،لافتًا إلى ضرورة أن تكون العمالة السورية متواجدة في ليبيا لإعادة بناء ما خلفه الإرهابيون ورائهم من دمار.

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