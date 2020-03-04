مشروع وطني لإدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل في مدينة بنغازي فعاليات المشروع الوطني لإدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية “للمرحلة الأولي” في قطاع التعليم .

ويستهدف المشروع الاختصاصيين الاجتماعيين والمُرشدين النفسيين بمكتب الخدمات التعليمية – بنغازي المركز على أن يتم استهداف بقية المكاتب التعليمية لاحقاً .

وشهدت فعاليات المشروع حضور مراقب تعليم بلدية بنغازي مصطفى بالحسن، و مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بقطاع التعليم بنغازي حنان الفلاح، و رؤساء عدد من الاقسام بالإدارة .

وتم خلال الملتقى توضيح أهداف وعمل إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية المُستحدثة والصلاحيات المنوطة بها والاستراتيجيات التي تُنفذ خطة عمل الإدارة، إضافة إلى مناقشة ماتم تنفيذه من استراتيجيات وخطة عمل الادارة وماسيتم تنفيذه وتذليل العراقيل أمام جميع الاختصاصيون الاجتماعيون والمُرشدون النفسيون .

هذا وأعلن خلال الملتقي عن تكوين فريق المسؤولية الاجتماعية من الاختصاصيات الاجتماعيات و فريق الإسعافات النفسية الأولية من المُرشدات النفسيات في نطاق مكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز .

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