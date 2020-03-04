مُحملين داخلية الوفاق المسؤولية.. العاملون بالخطوط الإفريقية يطالبون بإطلاق سراح مدير الشركة دون شروط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدان العاملون بالإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية، واقعة اختطاف المدير العام للشركة وممثلها القانوني، علي ميلاد ضو، بالعاصمة طرابلس، موضحين أن هذا التصرف مخالف للقانون.

وذكر العاملون بالشركة في تسجيل مرئي لهم، “هذا التصرف المخالف للقانون، يُعد تعديًا على حرية المواطن الليبي، لا شيء، إلا لتطبيقه القانون والأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم الليبية، التي أوكلت إليه مهام الحفاظ على أموال الشركة المملوكة كليًا للدولة الليبية”.

وتابعوا: “نناشد الجهات ذات الاختصاص التأكد من سلامته وعدم إلحاق الضرر به، وإطلاق سراحه دون أي شرط يذكر، ونحمل كافة المسؤولية على وزارة الدفاع والداخلية كونها مسؤولة عن حماية الأفراد والمؤسسات العامة، ونحمل كامل المسؤولية القانونية على كل من كان وراء هذا العمل غير القانوني”.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، الإثنين، اختطاف المدير العام للشركة، ميلاد ضو، من أمام منزله في العاصمة طرابلس، وفقدان الاتصال به من ساعات الصباح الأولى.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن مدير فرع المنطقة الشرقية، سراج الفيتوري، يحمل مسؤولية سلامة، ميلاد ضو، لميليشيا الردع المتواجدة في مطار معيتيقة على وجه الخصوص، مناشدًا كل الجهات المعنية بسرعة التدخل لفك أسره من يد هؤلاء المجرمين.

وكانت الخطوط الأفريقية أعلنت الإثنين اختطاف مدير عام الشركة، ميلاد ضو، من أمام منزله في العاصمة طرابلس، وفقدان الاتصال به من ساعات الصباح الأولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24