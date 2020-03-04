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الأمم المتحدة.. سعي حثيث لتسمية مبعوث جديد إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك إن الأمم المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن في اتجاه تسمية مندوب جديد إلى ليبيا تجنبا لحدوث فجوة في قيادة البعثة الأممية فيها.

وأوضح دوغريك خلال مؤتمر صحفي أن التحديات في ليبيا ما زالت قائمة بسبب القتال المتواصل والذي تسبب في استهداف المستشفيات والمدارس، داعيا جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بالنظر إلى آثارها العشوائية المحتملة.

وأثار طلب المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، من الأمين العام للأمم المتحدة، إعفاءه من مهمته في ليبيا لأسباب صحية، آراء متباينة لعدد من المسؤولين الليبيين -سابقين وحاليين- حيث تأسف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، على الاستقالة وقال إنها ستصعب الأوضاع في ليبيا، ومن الصعب أن يقبل مبعوث آخر مهمة العمل في ليبيا.

أما عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طارق الجروشي، فرأى أن ضغوطات الدول الراعية للإخوان المسلمين جعلت المبعوث الأممي يقدم استقالته، لافتا إلى أن الاستقالة على خلفية أسباب صحية غير مقنعة.

ومن جهته اعتبر المندوب الأسبق لليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن سلامة أخفق في ليبيا، ورأى أن مشكلة سلامة -ومن سبقه من الممثلين الخاصين للأمين العام- لم يصل إلى ممثلين حقيقيين للشعب الليبي واكتفى بالتعامل مع متصدري المشهد السياسي الذين أتت بهم الصدفة وليسوا على استعداد للتخلي عن امتيازاتهم.

وعلى مدار السنوات الأخيرة توالى على البعثة الأممية للدعم في ليبيا 6 مبعوثين لم يوفقوا جميعا في إيجاد حل ينتشل ليبيا من الفوضى والاحتراب والتشظي السياسي الحاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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