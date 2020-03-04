ليرتاح العالم منه .. الرفاعي يعلن تنفيذ حكم الإعدام رسميا في الإرهابي “عشماوي”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوي، صباح اليوم الأربعاء، فى قضايا إرهاب.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب تامر الرفاعى تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابى هشام عشماوى صباح اليوم الأربعاء .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، يوم الإثنين الماضي، قد قضت بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين من تنظيم “بيت المقدس”، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وعاقبت 61 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 21، والمشدد 5 سنوات لـ 52 آخرين، وألزمت المتهمين متضامنين بدفع 150 مليون على سبيل التعويض المؤقت لوزارة الداخلية لما خربوه من مبانى، وحرمانهم من إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وقبل النطق بالحكم استهل رئيس المحكمة كلمة جاء فيها :” لبت المحكمة جميع طلبات الدفاع المنتجة في الدعوي دون أخلال أو تقصير، وعدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهد، واستمعت المحكمة منهم الي عدد 310 شاهد إثبات وفقا لما ترائي للمحكمة والدفاع سماعهم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المعدل، استمعت المحكمة الي شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدا، وقدمت المحكمة العون الطبي بعرض معظم المتهمين علي مستشفي السجن وعلي الأطباء المتخصصة لتلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات خاصة بناء على طلب الدفاع، و قامت المحكمة بعرض بعض المتهمين علي الطب الشرعي بعدما طلب الدفاع عرضهم لبيان أن كان بهم إصابات من عدمه لإظهار وجبة الحق في الدعوي وجميع التقارير، أكدت عدم وجود إصابات.

أبرز القضايا المتورط فيها عشماوى

1 ــ انصار بيت المقدس 1

حصل هشام عشماوى على حكما بالإعدام مع 36 آخرين فى قضية أنصار بيت المقدس فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.

2 ــ كمين الفرافرة

تورط عشماوى مع آخرين فى أبطال كمين الفرافرة في يوليو 2014، مما أسفر عن استشهاد 21 جنديًا، وحصل فيها اليوم على حكما بالإعدام.

3 ــ كرم القواديس

تورط هشام عشماوى مع آخرين في واقعة كرم القواديس فى سيناء أكتوبر 2014، واستشهد فيها نحو 28 جنديًا.

4 ــ خلية الوادى

شكل “عشماوى”، خلية الوادى باسم أبو مهند، محاولا نشر قواته فى 4 مناطق: “المنطقة المركزية، الصحراء الغربية، الإسماعيلية، والشرقية”، محاولا استدراج العديد من الأشخاص لينشر أفكاره المعادية لمؤسسات الدولة، ولقنهم مهارة تخطيط العمليات.

5 ـ استهداف أتوبيس للأقباط

اتهم مع آخرين فى التخطيط لضرب أتوبيس يقل الأقباط بالمنيا والذى أسفر عن مقتل 29 مواطنا.

وقبل عدة سنوات ظن الإرهابي المصري هشام عشماوي أنه سيفلت من العقاب جراء ما اقترفته يداه من جرائم إرهابية أزهقت أرواح العديدين، لكنه اليوم دفع ثمن جرائمه ولقي الجزاء العادل والمصير المحتوم، الذي ينتظر كل إرهابي.

لقد نفذت السلطات العدلية في مصر اليوم الأربعاء حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، الذي استباح قبل سنوات مدينة درنة الليبية لتكون منصة لممارسة أعماله الإرهابية ووكرا يحتمي داخلها بعدما اقترف جرائم إرهابية في بلاده.

سنوات مضت و “عشماوي” يظن أنه قد استطاع الإفلات من العقاب، لكن أحلامه وظنونه تحولت إلى سراب؛ إذ استطاع الجيش الوطني الليبي في الثامن من أكتوبر 2018 إلقاء القبض عليه بعدما فشل في تفجير نفسه بحزامه الناسف، داخل وكره في أحد أحياء مدينة درنة القديمة.

ولأن الدول قد اتفقت فيما بينها على مكافحة الإرهاب والأعمال الإرهابية؛ فقد سلّم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي إلى بلاده مصر، ليدفع ثمن جرائمه التي اقترفها في حق أهلها.

وبعد تسلمها له قامت السلطات المصرية بمحاكمته لإدانته في قضيتي “الفرافرة” و”أنصار بيت المقدس الثالثة”، حيث أصدر القضاء المصري حكم الإعدام في حقه، وهو الآن قد دفع ثمن إرهابه الذي يستحق بعدما وقف أمام منصات العدالة.

وقد جرى تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن استئناف القاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.

إن إعدام، الإرهابي هشام عشماوي، هو بمثابة إنذار شديد لكل إرهابي حلل لنفسه قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات وانتهاك الحرمات، ظنًا أنه سيفلت من العقاب.

لقد سعى الإرهابيين خلال السنوات الماضية لبسط سيطرتهم على عدة دول على وجه الخصوص ليبيا، مستغلين حالة الانفلات الأمني الذي ظرب البلاد.

ولأنهم، في وقت ما، لم يجدوا من يحاربهم؛ فقد ظنوا أن ليبيا ستكون ملاذًا آمنًا يلتجئون إليها بعدما فروا إليها خشية من العقاب في بلدانهم، ووكرًا لهم لتنفيذ أفعالهم الإرهابية، لكن ذلك كان بمثابة الحلم الذي سرعان ما تلاشى أمام صمود الليبيين، الذين أيقنوا أن وجود الإرهابيين بينهم هو بمثابة الأمراض الخبيثة التي يجب القضاء عليها نهائيًا.

وفي ظل ذلك؛ قرر الليبيين حمل السلاح ضدهم لمحاربتهم واجتثاثهم وقتل جذورهم، حيث استطاعوا على مدار السنوات الماضية من قتل واعتقال العديد منهم وتقديمهم للمحاكمة للقاء جزاء أعمالهم الإجرامية التي ارتكبوها.

لقد دفع الليبيين الغالي والنفيس للقضاء على الإرهاب لكي تبقى بلادهم آمنة مستقرة ذات حضارة ونماء؛ وبالتالي فالإرهابيين مهما حاولوا؛ سيكون مصيرهم هو الهلاك جراء ما ارتكبوا من عدوان وتدمير وقتل وتهجير، وإن الحرب ضدهم لن تتوقف حتى تتطهر الأرض منهم.

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