الأزمة الليبية على طاولة محادثات وزيري خارجية مصر وتونس

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التونسي نور الدين الري، اليوم الأربعاء، القضايا الإقليمية الراهنة، خصوصا الأوضاع في ليبيا وسورية.

وتناول الطرفان موقف البلدين في هذا الخصوص، وأيضا «ما يتعلق بالتدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية»، حسب بيان الخارجية المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد شكري دعم مصر لتونس في مواجهة الإرهاب، وكل ما تتخذه القيادة التونسية من إجراءات في سبيل تحقيق الأمن في البلاد.

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يذكر أن هذا اللقاء جاء قبل اجتماع الدورة العادية الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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