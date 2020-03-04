هكذا علقت خارجية الوفاق على افتتاح سفارة ليبيا في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أنها تتابع ما جرى في العاصمة السورية من تسليم حكومة النظام السوري سفارة دولة ليبيا لما وصفتها بـ “الحكومة الموازية في شرق ليبيا”.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، “إنها وإذ تستنكر هذا الإجراء، فإنها تؤكد أنه مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وأن هذا الأمر يعد سطوا على حقوق الدولة الليبية وانتهاكا للسيادة وهو عمل مرفوض ومستهجن، وإن وزارة الخارجية تدين هذا العمل وتؤكد أنها ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف هذا العبث وتدعو مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص”.