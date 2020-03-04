باشاغا يتابع جهود حفظ الأمن في مصراتة

رأس وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اجتماعا في مديرية أمن مصراتة؛ لمناقشة العمل الأمني وجهود المديرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والمجاهرة به في المدينة.

وناقش الاجتماع العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل المديرية، وسبل إيجاد الحلول لها، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ضم الاجتماع مدير المديرية، وعددا من مديري إدارات وأقسام ومكاتب المديرية والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، الذين قدموا شروحا بشأن المواضيع الخاصة بالحالة الأمنية في مصراتة.

اقرأ أيضا: باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى تنفيذ تكثيف الدوريات الأمنية داخل بلدية تاجوراء ومناطق «النشيع والتويتة والجنين وبئر التركي والجفينة ووادي الربيع»، وتأمين طريق الشط من كوبري القره بوللي إلى داخل العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الوزارة من أجل بسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه، خدمة للصالح العام.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا