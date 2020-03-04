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الملف الليبي على طاولة اجتماعات أبو الغيط ووزير خارجية تونس

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري، الذي يترأس وفد الجمهورية التونسية في اجتماع مجلس الجامعة الذي يعقد اليوم على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.  

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، ناقشا عدد من القضايا، وأن أبو الغيط والوزير الري اتفقا على وجه الخصوص على أهمية تعزيز الدور العربي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية جامعة ووطنية خالصة للوضع في ليبيا بعيداً عن التدخلات الأجنبية وعبر الوقف الفوري للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس، واستكمال مسارات الحوار الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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