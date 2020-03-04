الولايات المتحدة تؤكد دعم الحلول السلمية في ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأميركية تأكيد دعمها لجميع الجهود الليبية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والاجتماع في حوار سلمي.

وجاء ذلك على لسان القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في ليبيا بالنيابة جوشوا هاريس خلال اجتماعه بوزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي بتونس.

وأكد القائم بالأعمال هاريس على أن السفارة ستعمل مع باشاغا لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

من جهته قدّم وزير الداخلية إيجازا حول الجهود المبذولة لتقليص دور الميليشيات كجزء من بناء قوات أمنية مشروعة.

يشار إلى أن الاجتماع تم في غياب السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند لحضور المؤتمر العالمي لرؤساء البعثات في واشنطن، وحضر ممثلا عنه القائم بالأعمال بالنيابة جوشوا هاريس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية