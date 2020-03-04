وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره العُماني الملف الليبي

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عُمان يوسف بن علوي، لاستعراض مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية ومن أهمها الأوضاع في ليبيا.

وأوضح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن اللقاء الذي جاء على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تم خلالها التأكيد على مساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءًا من الأمن القومي المصري والعربي، وكذلك رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.