السفارة الأمريكية: نعمل لتنفيذ فرض عقوبات على من يهدد الأمن بليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة والذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن القائم بالأعمال بالنيابة جوشوا هاريس، التقى في 2 مارس مع باشاغا، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجميع الجهود الليبية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والالتقاء في حوار سلمي، حيث أكد هاريس أن السفارة ستعمل مع الوزير باشاغا لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي الأمريكي 13726، الذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.