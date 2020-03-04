سيالة يلتقي أبوالغيط في القاهرة

التقى وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور قبل انطلاق اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورتها 153 العادية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحضر سيالة إلى العاصمة المصرية قادما من المغرب، حيث شارك في المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية المنعقد في مدينة مراكش، وألقى كلمة أكد فيها بذل ليبيا قصارى جهدها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا رغم الإمكانات المحدودة.

ونوه سيالة بأن ليبيا نادت منذ سنوات بضرورة تنمية مناطق تصدير الهجرة غير القانونية؛ للحد من تدفق المهاجرين، وأن ليبيا استثمرت مليارات الدولارات في هذا الإطار، وهو «الأمر الذي لم توافق عليه عدة دول».

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