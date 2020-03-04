مديرية أمن سلوق قمينس تتمكن من إلقاء القبض على اثنين من أخطر المجرمين المطلوبين في منطقة جردينة

سلوق 04 مارس 2020 (وال) – تمكنت مديرية أمن سلوق – قمينس مساء أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على اثنين من أخطر الأشخاص الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة في العديد من الجرائم الجنائية، وذلك في إطار الحماية الأمنية الواسعة التي أدت لضبط المتهمين الذين هاجما مركز شرطة جردينة بالأسلحة.

ووفقا لتعليمات معالي وزير الداخلية المستشارإبراهيم بوشناف القاضية باستخدام القوة لصد أي هجوم على مقر أمني، ألقت مديرية أمن سلوق قمينس القبض على المتهم (ع إ ب) والمتهم (ف ض ف م) المقيمين بمنطقة جردينة جنوب بنغازي بعد أن هجما على مركز المنطقة بسلاح كلاشن كوف وهما على متن سيارة نوع سامسونج بيضاء اللون، ما أدى لإصابة أحد ضباط الصف بالمركز في رأسه إصابة متوسطة ألزمته دخول المستشفى.

وأعلنت مديرية الأمن أنها أخطرت كافة الدوريات الأمنية، لتتمكن المديرية بعدها من ضبط أحد المتهمين بعد بعد مقاومته لهم وإصابته في رجله، ونقله للعلاج تحت الحراسة المشددة.

كما أعلنت المديرية أن المتهم الثاني أسرع في تسليم نفسه لمركز شرطة جردينة بعد سماعه لحزم رجال الأمن في تطبيق القانون وتنفيذ تعليمات وزير الداخلية بالخصوص.

وأخطر المديرية النيابة العامة المختصة بالأمر تمهيدا لإحالة المتهمين إليها واتخاذ ما يلزم حيال هذه القضية وغيرها من القضايا المسجلة ضدهم. (وال – سلوق)

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