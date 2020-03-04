مجموعة أبناء ليبيا : لم يعد هناك مبرر لاستمرار عمل البعثة الأممية في ليبيا

أكدت مجموعة أبناء ليبيا في بيان لها، أنه وبعد ثماني سنوات من الفشل الذريع لبعثة الأمم المتحدة في إيجاد حل للأزمة الليبية لم يعد هناك مبرر لاستمرار عملها في ليبيا.

وبينت المجموعة أن رئيس البعثة فقد البوصلة وأصبح يستفز الليبيين بتجاهلهم وفرض توجهاته عليهم، ويغض النظرعن تدفق المقاتلين الإرهابيين السوريين والسلاح عبر تركيا إلى طرابلس، في انتهاك علني لقرارات مجلس الأمن.

هذا ودعت المجموعة مجلس النواب، وكل الحريصين على مصلحة الوطن إلى مقاطعة بعثة الأمم المتحدة، والامتناع عن حضور الاجتماعات التي ترتبها، كما طالبت القوات المسلحة بالإسراع في حسم الأمر وتحرير العاصمة، وتهيئة المناخ لدولة ديمقراطية يسود فيها حكم القانون.

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