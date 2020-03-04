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مجموعة أبناء ليبيا : لم يعد هناك مبرر لاستمرار عمل البعثة الأممية في ليبيا

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت مجموعة أبناء ليبيا في بيان لها، أنه وبعد ثماني سنوات من الفشل الذريع لبعثة الأمم المتحدة في إيجاد حل للأزمة الليبية لم يعد هناك مبرر لاستمرار عملها في ليبيا.

وبينت المجموعة أن رئيس البعثة فقد البوصلة وأصبح يستفز الليبيين بتجاهلهم وفرض توجهاته عليهم، ويغض النظرعن تدفق المقاتلين الإرهابيين السوريين والسلاح عبر تركيا إلى طرابلس، في انتهاك علني لقرارات مجلس الأمن.

هذا ودعت المجموعة مجلس النواب، وكل الحريصين على مصلحة الوطن إلى مقاطعة بعثة الأمم المتحدة، والامتناع عن حضور الاجتماعات التي ترتبها، كما طالبت القوات المسلحة بالإسراع في حسم الأمر وتحرير العاصمة، وتهيئة المناخ لدولة ديمقراطية يسود فيها حكم القانون.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليق

  • ومادا عن الجنجاويد والروس والمصريين والامارت ورحلات طيران اجنحة الشام من اللادقية الى مطار بنينا. هل انتم ابناء ليبيا فعلا؟؟؟؟؟.
    وف النهاية الدى سوف يدفع الثمن الباهظ من هدا الهجوم هم الابرياء والمواطن الغلبان الدى لاحول له ولاقوة وهو يدفع الثمن الان من النزوح والتهجير والمعاناة مع الرعب لوقع صواريخ المتمرد على الامنين فى طرابلس وشرفة الملاحة.
    ولكن للاسف انتم بعيدون عن كل هدا لانكم ببساطة تعيشون خارج ليبيا.
    تعالى معنا وشوف كيف تسقط الصواريخ ورعب وخوف الاطفال والنساء والشيوخ
    خسئتم والله ليبيا وطن وليست مصلحة. حفظ الله ليبيا من هده الحرب التى الله وحده يعلم الى اين ستنتهى.

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