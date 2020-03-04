دي مايو: نعمل بشأن ليبيا من خلال مؤتمر برلين

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه سيكون هناك مجلس أوروبي للشئون الخارجية استثنائي حول ما يحدث على الحدود بين تركيا واليونان، مشددًا في الوقت نفسه أن أوروبا لا يمكن أن تقبل الابتزاز.

وأضاف دي مايو، متحدثًا إلى الصحافة على هامش تقديم الخطة الاستثنائية لعام 2020 وأول تدابير دعم الصادرات في مواجهة حالة طوارئ فيروس كورونا في وزارة الخارجية الإيطالية: “ينبغي أن يكون هدفنا الرئيسي هو الوصول إلى أصل ظاهرة الهجرة وتجنب نشوب النزاعات: نحن نعمل بشأن سوريا مع الأمم المتحدة، ونعمل على ليبيا من خلال مؤتمر برلين”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع دي مايو: “من الواضح أنه عندما تنشب الصراعات، أو عندما يتم تجاهل مواقف بعض البلدان التي تغذي الصراعات، فهناك تدفقات هجرة. نحن ننتظر مجلس الشؤون الخارجية لأننا نعتقد أن هناك حاجة لرد فعل أوروبي على ما يحدث على الحدود بين تركيا واليونان، دون أن يكون خاضعًا للابتزاز “.

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