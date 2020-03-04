أبو الغيط يثمن جهود غسان سلامه لإنهاء الانقسام الليبي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن “شكره وتقديره” للمبعوث الاممي المستقيل، غسان سلامة على “الجهود المضنية التي اضطلع بها في سبيل إنهاء الصراع وحالة الانقسام في ليبيا طوال فترة عمله ممثلاً خاصاً لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى البلاد”.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن “أبو الغيط أثنى على قيادة سلامة لبعثة الدعم الأممية في ليبيا والتزامه بخدمة جهود السلام والاستقرار في البلاد”، مضيفاً أن الجامعة العربية “ستبقى حريصة على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة في كل ما يساهم في التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والرفاهية”، حسبما جاء في بيان.

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