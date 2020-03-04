باشاغا يستعرض مع هاريس جهود تقليص دور المجموعات المسلحة

قدم وزير الداخلية في حكومة الوفاق إيجازا حول الجهود المبذولة لتقليص دور المجموعات المسلحة، كجزء من بناء قوات أمنية مشروعة لخدمة الشعب الليبي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جوشوا هاريس في العاصمة التونسية.

من جانبه، أكد هاريس دعم الولايات المتحدة الجهود الليبية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والاجتماع لإيجاد حوار سلمي للأزمة في ليبيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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ونوه بأن السفارة ستعمل مع الوزارة لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة، الذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهدّدون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

وكانت السفارة الأميركية أعلنت صباح اليوم أنها ستعمل مع باشاغا لفرض عقوبات على الأفراد، الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، حسب تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل «تويتر».

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