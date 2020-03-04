الشاطر: بإستقالة سلامة الرئاسي فقد حاجزا واقيا يبرر به مواقفه المترددة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر إن الأمور غير واضحة بعد استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وان كانت نائبة سلامة ستتولى قيادة البعثة إلى حين تكليف مبعوث جديد.

الشاطر وفي تصريح لشبكة “الرائد ” المقربة من حزب العدلة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء تساءل :”ما إذا كانت البعثة ستواصل نهج غسان سلامة المعروف بالغموض والانحياز والاستسلام لضغوط فرنسا والدول الاقليمية ؟”،مشيرا إلى أنه لا يتوقع تغير في موقف مجلسي الدولة والنواب من مقاطعتهما المسار السياسي أما بالنسبة للمسار العسكري فهو في حكم المنتهي بالفشل، وفق قوله.

وأكد الشاطر أن الأنظار تتجه للمجلس الرئاسي الذي فقد حاجزا واقيا يبرر به مواقفه المترددة، مؤكدا أنه على الرئاسي الآن أن يواجه الأمر الواقع بما يفترض من جرأة واعتماد على النفس وليس انتظارا لما يقرره غيره.

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