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الشاطر: بإستقالة سلامة الرئاسي فقد حاجزا واقيا يبرر به مواقفه المترددة

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر إن الأمور غير واضحة بعد استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وان كانت نائبة سلامة ستتولى قيادة البعثة إلى حين تكليف مبعوث جديد.

الشاطر وفي تصريح لشبكة “الرائد ” المقربة من حزب العدلة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء تساءل :”ما إذا كانت البعثة ستواصل نهج غسان سلامة المعروف بالغموض والانحياز والاستسلام لضغوط فرنسا والدول الاقليمية ؟”،مشيرا إلى أنه لا يتوقع تغير في موقف مجلسي الدولة والنواب من مقاطعتهما المسار السياسي أما بالنسبة للمسار العسكري فهو في حكم المنتهي بالفشل، وفق قوله.

وأكد الشاطر أن الأنظار تتجه للمجلس الرئاسي الذي فقد حاجزا واقيا يبرر به مواقفه المترددة، مؤكدا أنه على الرئاسي الآن أن يواجه الأمر الواقع بما يفترض من جرأة واعتماد على النفس وليس انتظارا لما يقرره غيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • .ياشاطط سلامة كان مبعوث قطر فى ليبيا وشهد زور ليدعم الخوان الارهابيين وبدونه سيكون الوضع افضل ويتمكن الجيش الوطنى فى تحرير باقى طرابلس وسحق المليشيات ولانك اخوانى حقير تتنفس الكذب ولا يمكن ان تقول الحقيقة وهى ان السراج دمية فى يد الاخوان وعبدالسلطان اردوغان ينفذ مايريد من حماقة والنتيجة واضحة الكل يتوافق على ان السراج حمار وخائن وكلب اردوغان

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