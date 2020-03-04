السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي

نفذت السلطات المصرية صباح اليوم حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي المتهم في قضايا إرهاب، حسبما أعلنه المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي.

وكانت المحكمة العسكرية للجنايات المصرية قد قضت بحكمها في قضية الجنايات العسكرية رقم واحد لسنة 2014، والشهيرة إعلاميا بقضية الفرافرة في جلسة الـ27 من نوفمبر 2019 بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقا لارتكابه عدة جرائم إرهابية.

يشار إلى أن عشماوي قبض عليه في مدينة درنة في أكتوبر ألفين وثمانية عشر بعد أن شارك ضمن الجماعات الإرهابية في القتال ضد القوات المسلحة في المدينة، وكان من أبرز وأخطر قياداتها.

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