البنداق: النتائج التي توصلت إليها الأطراف الليبية لايجب أن تتأثر بإستقالة سلامة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد البنداق إن الخطوات التي توافقت عليها الأطراف الليبية حتى الآن جرت برعاية فرق الأمم المتحدة وأن غسان سلامة هو أحد أفراد بعثة الأمم المتحدة ما يعني أن النتائج التي توصلت إليها الأطراف لا يجب أن تتأثر باستقالة سلامة.

البنداق وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية أمس الثلاثاء أضاف أن نائبة غسان سلامة ستيفاني ويليامز ستدير الأوضاع بشكل مؤقت لحين الاستقرار على من سيخلف سلامة.

وبشأن مستقبل المسارات الثلاثة،أوضح البنداق أن القيادة العامة للجيش اشترطت بعض البنود وأرسلتها للبعثة الأممية وحال الرد بالإيجاب فإنها تستأنف الحوار.

أما بشأن المسار الاقتصادي،أشار النائب إلى عقبتين أمام استكمال المسار السياسي أولهما الدين العام للحكومة الليبية ودمار مدينة درنة وبنغازي وحال حل هذه العقبات إضافة إلى الاتفاق على توزيع الثروة بشكل عادل على الأقاليم الثلاثة يمكن استكمال المسار الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي،لفت البنداق إلى أنه من المحتمل استئناف الحوار السياسي حال كشف البعثة عن التفاصيل الكاملة للمشاركين في الحوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية