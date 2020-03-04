أعلنت مديرية أمن «سلوق – قمينس» ضبط المتورطين في الهجوم على مركز شرطة جردينة جنوب بنغازي، وهما مطلوبان على ذمة جرائم أخرى.

وأشارت إلى أن المتهمين أطلقا النار على المركز، أمس الثلاثاء، خلال استقلالهما سيارة، ما أدى إلى إصابة أحد ضباط الصف، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الأربعاء.

وقالت المديرية إنها أخطرت جميع الدوريات الأمنية، لتتمكن القوات الأمنية من القبض على أحدهما رغم مقاومته، حيث أصيب في قدمه بطلق ناري، ونقل إلى العلاج تحت الحراسة المشددة.

اقرأ أيضا: ضبط هارب من حكم إعدام منذ 9 أعوام في بنغازي

كما أشارت إلى أن المتهم الثاني سلم نفسه إلى مركز شرطة جردينة، بعد سماعه بسقوط زميله، وقد أخطرت النيابة العامة المختصة بالأمر تمهيدا لإحالة المتهمين إليها، واتخاذ ما يلزم حيال هذه القضية وغيرها من القضايا المسجلة ضدهما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا