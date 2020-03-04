ضبط هارب من حكم الإعدام منذ 9 أعوام في بنغازي

بنغازي-العنوان

تمكن قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي من ضبط شخص ارتكب جريمة قتل عمد، بعدما ظل هاربا منذ تسع سنوات.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية الأمن نقيب أحمد ضوء المسماري إن عناصر القسم تمكنوا من جمع المعلومات وتحديد مكان الجاني، لافتاً إلى أنه تم القبض عليه في منطقة قاريونس، وهو من سكان منطقة زلة .

وسبق أن أصدرت النيابة الابتدائية كتابا موجها إلى القسم بضبط وإحضار هذا الشخص، الذي ارتكب جريمته قبل 13 عاما، وصدر بحقه حكم إعدام، قبل أن يهرب من السجن في العام 2011.

واعترف المتهم بجريمته الأولى وهي القتل العمد، والجريمة الثانية هروبه من السجن العام 2011، وقد أودع بالحجز واتخذت الإجراءات القانونية حياله، ثم عرض على المحامي العام لاستكمال الإجراءات.