إجدابيا تشهد تخريج دفعة “شيخ الشهداء عمر المختار” لأعضاء جدد بهيئة الشرطة

إجدابيا 04 مارس 2020 (وال) – شهدت مديرية أمن إجدابيا تخريج دفعة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة لصالح المديرية وفرع جهاز الأمن الداخلي، وفرع جهاز مكافحة الجريمة بالمدينة.

وحضر مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة أمس الثلاثاء آمر المنطقة العسكرية أجدابيا، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة للتدريب في الوزارة، ومدير فرع جهاز الأمن الداخلي، ومدير فرع جهاز مكافحة الجريمة أجدابيا، وعدد من السادة مدراء الأمن، وضباط الجيش والشرطة، إضافة إلى مسؤولين وأعيان من المنطقة.

ونفذ الدورة التي أطلق عليها اسم (شيخ الشهداء عمر المختار) لانطلاقها في ذكرى استشهاده في 16 سبتمبر الماضي، قسم التدريب بمديرية أمن إجدابيا، بإشراف الإدارة العامة للتدريب.

وتلقى المنتسبون خلال الدورة التدريبات اللازمة لخوض العمل الأمني في هذه الأجهزة والأهداف الحيوية.

ونقل مدير الإدارة العامة للعلاقات العميد بوعجيلة الزايدي تحيات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف للحاضرين وتبريكاته للخريجين الذين أكد على حثهم على بذل كل العطاء لأجل الوطن والمواطن.

من جهته، وجه مدير أمن إجدابيا العقيد ونيس الشكري، الشكر لمعالي وزير الداخلية الذي كان له الدور في إقامة هذه الدورة.

وحث الشكري كافة الخريجين لخوض غمار العمل الأمني بكل قوة وحرص على حماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة، والمشاركة في صد أي عدوان على ليبيا.

بدوره استعرض مدير إدارة التدريب بالوزارة العقيد خميس الوزان سير عمل الإدارة وماتم إنجازه من الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل معالي الوزير، مثمنا عمل مديرية أمن إجدابيا في إنجاح هذه الدورة

واستعرض الخريجون بكراديس المشاة وفنون الدفاع عن النفس وغيرها من الفنون القتالية ، أمام الحاضرين، فيما اختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من ساهم في إنجاح الدورة التدريبية. (وال – إجدابيا)

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