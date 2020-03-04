الإعلام الحربي بالقيادة العامة يؤكد تحرك ضباط أتراك تجاه مصراتة

طرابلس 04 مارس 2020 (وال) – أكدت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، صباح اليوم الأربعاء، أن عناصر تابعة لقوة الردع، تقوم بحملة اعتقالات وخطف لعدد من المدنيين والنُشطاء المُؤيدين للقوات المسلحة العربية الليبية داخل مدينة طرابلس.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي، في منشورين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيسبوك، أن عدداً من الضباط أتراك الجنسية والذين تم استهداف مواقعهم في وقتٍ سابق من قبل وحدات القوات المسلحة؛ يتحركون باتجاه مدينة مصراتة، بحسب عمليات الرصد والتحري والمتابعة داخل قاعدة معيتيقة العسكرية. (وال – طرابلس)

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