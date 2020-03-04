مختص بالشأن الليبي يكشف سبباً صادماً وراء “استقالة سلامة”

كشف الكاتب المختص بالشأن الليبي، أحمد عطا، سبباً صادماً وراء استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مؤكداً أن تهديدًا تركيًا وراء استقالة سلامة من منصبه.

وأوضح عطا، في تصريحات بثتها قناة «الغد»، أن سلامة التقى سراً، قبل أيام، المستشار العسكري للرئيس التركي، الذي أبلغه في شكل تهديد أن مرحلة الميليشيات قد انتهت، وأن الأيام المقبلة ستشهد تحرك قوات تركية نظامية وفقا لوثيقة التعاون العسكري التي وقعتها أنقرة مع حكومة فايز السراج.

وتابع أن المبعوث الأممي لم يُعلن عن هذا اللقاء أو أسبابه، ورأى أن المشهد داخل ليبيا يتخطى قدرات أي حلول يطرحها المبعوث الأممي، خاصة أن أنقرة هددت بشكل مباشر سلامة، لافتا إلى أن هذا اللقاء أعقب مقتل قائد القوات التركية في ليبيا، خليل سوسيال.

وقال عطا إن طلب غسان سلامة، إعفاءه من مهامه يعكس فشل الخريطة الإصلاحية التي تحرك نحوها، لافتًا إلى أنه كان يعلم أن جميع المحاولات التي سبقت التحرك الأممي باءت بالفشل، مؤكدًا أن تعلل سلامة بأن أسبابًا صحية وراء قرار استقالته غير صحيح.

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