البيضاء تحيي اليوم العالمي لـ”السمع”

أحياه مركز البيضاء لضعاف السمع وزارعي القوقعة اليوم العالمي للسمع الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في الثالث من مارس كل عام يأتي لتسليط الضوء على هذه الشريحة باحتفالية حضرها مديرو الإدارات والمكاتب بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي والعاملين بالمركز.

وأقيمت خلال الحفل عروض توضيحية لطريقة العمل والتدريس والتدريب التي تقوم بها المختصات والمشرفات مع الطلبة أمام الحضور في المركز الذي يعد الأول من نوعه في ليبيا لتأهيل هذه الشريحة.

ويشارك صندوق التضامن الذي من ضمن خططه إنشاء مثل هذه المراكز في معظم المدن الليبية اليوم في إحياء هذا اليوم الذي يُعنى بشريحة واسعة تعاني من ضعف السمع في البلاد ومع قلة الإمكانات يبقى ضعاف السمع في انتظار أن تذلل العوائق أمامهم ويتم الاهتمام بهم بشكل أكبر.

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