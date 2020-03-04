اخبار ليبيا الان

البيضاء تحيي اليوم العالمي لـ”السمع”

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحياه مركز البيضاء لضعاف السمع وزارعي القوقعة اليوم العالمي للسمع الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في الثالث من مارس كل عام يأتي لتسليط الضوء على هذه الشريحة باحتفالية حضرها مديرو الإدارات والمكاتب بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي والعاملين بالمركز.

وأقيمت خلال الحفل عروض توضيحية لطريقة العمل والتدريس والتدريب التي تقوم بها المختصات والمشرفات مع الطلبة أمام الحضور في المركز الذي يعد الأول من نوعه في ليبيا لتأهيل هذه الشريحة.

ويشارك صندوق التضامن الذي من ضمن خططه إنشاء مثل هذه المراكز في معظم المدن الليبية اليوم في إحياء هذا اليوم الذي يُعنى بشريحة واسعة تعاني من ضعف السمع في البلاد ومع قلة الإمكانات يبقى ضعاف السمع في انتظار أن تذلل العوائق أمامهم ويتم الاهتمام بهم بشكل أكبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك