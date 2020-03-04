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اشتيوي يبحث إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية صالح اشتيوي، أمس الثلاثاء، بزيارة لمطار بنينا الدولي، لمناقشة المشاريع المقترح التعاقد عليها وهي إنشاء برج المراقبة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تكليف مكتب هندسي بإعداد الخرائط والتصاميم وتقديمها للمصلحة في أقرب وقت ممكن وكذلك الدراسات والتصاميم لمشروع توسعة ساحة وقوف الطائرات ومشروع إنشاء 2 هناقر 50*100، وكذلك صيانة شبكة المياه وصيانة شبكة الكهرباء العامة للمطار ومخاطبة شركة الكهرباء لتطوير المحطة الموجودة حاليا بالمطار وكذلك صيانة المهابط والساحات وإحالة هذه الدراسات والتصاميم مع نهاية هذا الأسبوع. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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