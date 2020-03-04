القائم بأعمال السفير الأمريكي يبحث مع باشاآغا الجهود المبذولة لتقليص دور الميليشيات

ليبيا – إلتقى القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى ليبيا بالنيابة جوشوا هاريس اليوم الأربعاء بعضو البرلمان المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير خارجية الوفاق فتحي باشاآغا ومستشار الأمن القومي للسراج تاج الدين الرزاقي.

وبحسب المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية أكد اللقاء دعم الولايات المتحدة لجميع الجهود الليبية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والالتقاء في حوار سلمي.

ومن جهته، أوجز باشاآغا الجهود المبذولة لتقليص دور من وصفهم بـ”الميليشيات” كجزء من بناء قوات أمنية مشروعة لخدمة الشعب الليبي.

وبدوره، أكد هاريس أن السفارة ستعمل مع باشاآغا لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي الأمريكي 13726 الذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن زيارة باشاغا للسفارة الأمريكية تأتي بعد هجوم حاد شنه على قياديين بكتيبة النواصي والأمن المركزي طرابلس واصفا اياهم بـ “الميليشيات الخارجة عن القانون”، وطالب النائب العام باتخاذ اجراءات ضد قياداتها.

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