باشاغا يستعرض جهوده لتقليص دور “المجموعات المسلحة” مع مسؤول أمريكي

إلتقى وزير الداخلية المفوض السيد “فتحي باشاغا” بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدي “جوشوا هاريس” بالعاصمة التونسية.

وأكد القائم بأعمال السفارة في اللقاء على دعم الولايات المتحدة لجميع الجهود الليبية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والاجتماع لإيجاد حوار سلمي لأزمة في ليبيا.

وقدّم فتحي باشاغا، وبحضور مستشار الأمن القومي لرئيس المجلس الرئاسي “تاج الدين الرزاقي”، ايجازا حول الجهود المبذولة لتقليص دور المجموعات المسلحة كجزء من بناء قوات أمنية مشروعة لخدمة الشعب الليبي.

من جهته أكد القائم بالأعمال على أنّ السفارة ستعمل مع الوزارة والوزير لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهدّدون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

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