الارصاد: اجواء متقلبة وأمطار متفرقة وانخفاض للحرارة على هذه المناطق.. وتحذيرات بحرية

حذر خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة جوية صادرة عنها اليوم، من تأثر الطقس بأجواء متقلبة هذا اليوم علي مناطق شمال غرب ليبيا نتيجة لتحرك منخفض جوي جنوب ايطاليا.

وبحسب النشرة الجوية فيؤثر على هذه المناطق برياح شمالية غربية قوية قد تتجاوز سرعتها (50) كم /ساعة تعمل علي إضطراب حالة البحر وتسبب في إثارة الأثربة وهبوط الرؤية الأفقية احيانا خاصة على المناطق المفتوحة مع انخفاض الحرارة وفرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية احياناً ويتحرك المنخفض الجوي تدريجياً ناحية الشرق لتؤثر هذه التقلبات يوم الغد على مناطق الشمال الشرقى مع فرصة امطار جيدة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

وبحسب النشرة فمن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم ما بين (15 – 21) مْ على مناطق الشمال وتتراوح ما بين (24 – 28) مْ على مناطق (سرت – ابونجيم – راس لأنوف – جالو – الجغبوب والجنوب الغربى ) ، وما بين (29 – 32) مْ على مناطق الجنوب الشرقى وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

تحذيرات بحرية

وحذر المركز من ريح غربي إلى شرش قوي على ساحل الخليج وبنغازي سرعته ما بين (25 – 30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.50) متر.

كما حذر المركز من ريح غربي إلى شرش قوي على الساحل الغربي سرعته ما بين (25 – 30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.50) متر.

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