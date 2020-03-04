عقيلة يوجه رسالة “نقد” إلى الأمم المتحدة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن المجلس وجه رسالة إلى الأمم المتحدة انتقد فيها الهجوم الذي شنه غسان سلامة المبعوث الأممي في ليبيا وطالب برد من الأمم المتحدة على تصريحات غسان سلامة.

ولفت المريمي في تصريحات صحفية إلى أن الجيش ملتزم بكافة القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار في ليبيا، موضحا أن الجيش لا يشن أي هجوم عسكرى إلا للرد على خروقات حكومة الوفاق التي تتلقى دعما عسكريا من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو لإسقاط الطائرات المسيرة التركية التي تدخل الحدود الليبية لدعم المليشيات المسلحة.

وأوضح المريمي أن المليشيات المسلحة في طرابلس تخترق الهدنة الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن تركيا لا تلتزم بأي قرارات خاصة بعدم إرسال أسلحة إلى الإرهابيين، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الأممية التي تطالب بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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