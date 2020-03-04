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عقيلة يوجه رسالة “نقد” إلى الأمم المتحدة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن المجلس وجه رسالة إلى الأمم المتحدة انتقد فيها الهجوم الذي شنه غسان سلامة المبعوث الأممي في ليبيا وطالب برد من الأمم المتحدة على تصريحات غسان سلامة.

ولفت المريمي في تصريحات صحفية إلى أن الجيش ملتزم بكافة القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار في ليبيا، موضحا أن الجيش لا يشن أي هجوم عسكرى إلا للرد على خروقات حكومة الوفاق التي تتلقى دعما عسكريا من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو لإسقاط الطائرات المسيرة التركية التي تدخل الحدود الليبية لدعم المليشيات المسلحة.

وأوضح المريمي أن المليشيات المسلحة في طرابلس تخترق الهدنة الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن تركيا لا تلتزم بأي قرارات خاصة بعدم إرسال أسلحة إلى الإرهابيين، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الأممية التي تطالب بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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