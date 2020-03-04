الوفاق تستنكر افتتاح سفارة تابعة للحكومة الليبية في دمشق

طرابلس-العنوان

علقت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، على افتتاح السفارة الليبية في دمشق، قائلة إن الأمر يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت خارجية الوفاق في بيان لها، أن مجلس الأمن أصدر قرارات بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.

واستنكر البيان الإجراء، واصفا إياه بـ”السطو على حقوق الدولة الليبية، وانتهاك سيادتها”.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية حيال الأمر، داعية مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، افتتاح مقر للسفارة الليبية في دمشق أمس الثلاثاء.

وفي بيان لها، اليوم الأربعاء، نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الشائعات التي تتحدث عن تسمية سفير لليبيا بالجمهورية العربية السورية.

وأفادت الوزارة في توضيح لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، إن إجراءات تعيين السفراء، تخضع لمعايير محددة وإجراءات تمرّ عبر وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من ثم يتم التصويت عليه في مجلس النواب.