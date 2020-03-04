الاتفاق على جدول مبدئي للمرتبات “المُعدَّلة”

اتفقت لجنة إعداد مقترح مشروع مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة اليوم الأربعاء على جدول مبدئي للمرتبات وعدد من المعايير التي ستستخدم في التمييز بين الوظائف المختلفة فيما سيتم تقديم المقترح بشكله النهائي خلال هذا الشهر.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد المنعم بالكور، وكان قد عقد يوم امس الثلاثاء بديوان مجلس النواب لقاء مع مركز البحوث والدراسات الإفريقية لبحث آليات التعاون بين مجلس النواب والمركز بخصوص الإستراتيجية السياسية والاقتصادية في النطاق الأفريقي واستثمار العلاقات الليبية الأفريقية.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق قد قررت تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤولية بناء على مقترح لمجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد في يناير الماضي بتخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات خاصة من الجهات التنفيذية والتشريعية بنسبة 20% إضافة إلى تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بالنسبة ذاتها، وباشرت الوزارة بإعداد البيانات الإدارية والمالية اللازمة بشأن هذا المقترح تمهيدا لإصدار قرار من مجلس الوزراء بالخصوص بعد نيله الموافقة.

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