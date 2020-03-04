العباني: المسارات الثلاثة ستتعثر نظرا للخطوات غير المنطقية التي اتخذها سلامة

توقع عضو مجلس النواب محمد العباني تعثر المسارات الثلاثة نظرا للخطوات التي اتخذها المبعوث الأممي غسان سلامة بصور غير منطقية.

العباني وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أوضح أن هذه المسارات إذا كانت مبنية على أفكار وتخطيط سلامة فإنها ستتأثر بشكل كبير، أما إذا كانت مبنية على أسس علمية فيمكن أن يكتب لها النجاح.

وأضاف العباني أن سلامة ارتكب الكثير من المخالفات، منها فرض بعض الشخصيات في الحوار السياسي بما يتوافق مع رؤيته الشخصية، لا بما يتطلبه الواقع، مشيرا إلى أنه وبعد رحيله ستعود الأمور إلى نقطة الصفر؛ لأن الأزمة في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى.

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