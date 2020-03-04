مجلس النواب يبحث مستجدات المسار السياسي

ناقش مجلس النواب في جلسته الرسمية التي عقدها أمس في مدينة بنغازي المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه وتناولت تدخلات البعثة الأممية والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا تجاه المجلس.

كما تم التداول حول الخطوات القادمة تجاه الحوار من أجل إنهاء الأزمة، حيث قرر المجلس إرسال برقية احتجاج وشجب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي غسان سلامة وتقديم احتجاج عليها.

وجاء اجتماع المجلس استجابة لدعوة الرئاسة لكافة الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية، بعد تأكيد الأمم المتحدة باستئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، في موعده بجنيف، رغم إعلان المجلس تعليق مشاركته احتجاجا على ما وصفه بتدخل الأمم المتحدة في اختيار الأعضاء المشاركين.

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