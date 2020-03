أخبار ليبيا24 قضي الأمر وأسدل الستار، ونفذ حكم القصاص أخيرا على أخطر إرهابي في الشرق الأوسط، بعد لغط كثير وتضارب الأنباء، وتشوق لسماع الخبر من ذوي الشهداء على مساحة 2.77 مليون كيلومتر مربع هي مجموع مساحة مسرح عملياته في ليبيا ومصر.. ومنذ أن قبض على الإرهابي عشماوي في درنة من القوات المسلحة الليبية خرجت مطالب […]

