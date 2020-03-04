كوزولينو شاكرا سلامة: سهل تنفيذ إعلان برلين حول ليبيا

أعرب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو، عن امتنانه لدور المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة في سعيه لحل الأزمة الليبية .

وقال كوزولينو وفقا لوكالة نوفا الإيطالية إنه يشكر سلامة على عمله وجهوده لإنهاء الأزمة في ليبيا، والتزامه بتسهيل تنفيذ إعلان برلين ومحادثات جنيف التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأضاف كوزولينو أن إيطاليا ما زالت ملتزمة بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرا إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف الليبية في حوار حقيقي من أجل استقرار ومستقبل ليبيا.

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