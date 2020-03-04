باشاغا يبحث تعزيز الأوضاع الأمنية في مصراتة

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مساء الثلاثاء العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل مديرية أمن مصراتة في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة لها.

وجاء ذلك خلال اجتماع أمني عقد بمديرية أمن مصراتة ضم مدير المديرية وعدد من مديري إدارات وأقسام ومكاتب المديرية والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة العمل الأمني والجهود التي تبذلها المديرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والمجاهرة به داخل المنطقة، وقدم مدير وأعضاء المديرية شروحاً وافية حول عدد من المواضيع ذات العلاقة .

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