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كرموس: حفتر والأسد يخرقان الحظر المفروض عليهما دوليا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس أن زيارة وفد الحكومة الليبية إلى دمشق مجرد مناورة سياسية غير ذات قيمة على الصعيد الدولي لأنها صادرة عن جهة غير معترف بها دوليا بل ومحظور التعامل معها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي حسب زعمه.

كرموس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الثلاثاء قال:” على الصعيد الداخلي للجهتين حفتر وبشار فهما يعتبران من خلال هذا التواصل أنهما يخرقان الحظر المفروض عليهما دوليا لذا فسيعتبر هذا السذج أن هذا التصرف نصر كونه تحدى المجتمع الدولي ومارس مهامه وكل هذا هدفه إرضاء أنصاره فقط “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • طز فيك انت وقطر وسنخرق بطنك ياخوانى ياحقير انت وتميم بن موزه واضح انك غبى جدا فالعالم كله مخترق والرمم الملتحدة تشجع ذلك فتركيا تحتل اراضى فى سوريا وليبيا والعراق والقانون الدولى يتيح للشعوب مقاومة الاحتلال يامختل عقليا فنحن فى زمن لا يعرف الا القوة فطالبان فرضت شروطها على الامريكان فى افغانستان والشعب الليبى فرض اردته باغلاق ابار النفط وغد سيفرض سيطرته على كل شبر بعد سحق المحتل العثمانى والخوان انتهى عصر الزفة والسجون فليس لكم الا القبور

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