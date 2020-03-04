كرموس: حفتر والأسد يخرقان الحظر المفروض عليهما دوليا

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس أن زيارة وفد الحكومة الليبية إلى دمشق مجرد مناورة سياسية غير ذات قيمة على الصعيد الدولي لأنها صادرة عن جهة غير معترف بها دوليا بل ومحظور التعامل معها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي حسب زعمه.

كرموس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الثلاثاء قال:” على الصعيد الداخلي للجهتين حفتر وبشار فهما يعتبران من خلال هذا التواصل أنهما يخرقان الحظر المفروض عليهما دوليا لذا فسيعتبر هذا السذج أن هذا التصرف نصر كونه تحدى المجتمع الدولي ومارس مهامه وكل هذا هدفه إرضاء أنصاره فقط “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية